Jole Saltelli si confessa in radio: “sono single, il mio uomo ideale? Brad Pitt lo prenderei anche se non mi facesse ridere”

4 Maggio 2020 17:32

Coronavirus: le parole di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, a Rai Radio1

“Come ho vissuto questa quarantena? E’ stata una situazione un po’ claustrofobica, non e’ il massimo parlare di Covid-19 14 ore al giorno. Pero’ devo dire che ho anche scoperto tante belle persone“. Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria. “Ho passato questo periodo con un compagno? No, purtroppo non sono innamorata, sono single. Il suo uomo ideale? Un uomo che mi faccia ridere e non mi butti addosso tutti i suoi problemi. Fisicamente? Forse piu’ bruno che biondo. Un politico? No. Noi politici siamo egocentrici e insopportabili. Uomo ideale un attore? Brad Pitt. Anche se non mi facesse ridere, lui me lo prenderei lo stesso“, ha scherzato la Santelli a Un Giorno da Pecora.