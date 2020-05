Calabria, il Tar dà ragione al Governo. Boccia: “le sentenze non si discutono ma si applicano. Non è la stagione dei protagonismi”

9 Maggio 2020 16:06

Il Tar annulla l’ordinanza della Calabria, Boccia alza la voce: “il governo sta facendo ripartire il Paese in sicurezza”

“Le sentenze e le leggi non si discutono ma si applicano. E questo deve valere per ognuno di noi. La sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori e cittadini è una nostra priorità assoluta nell’emergenza Covid-19. Il governo sta facendo ripartire il Paese in sicurezza. Non è la stagione delle divisioni, dei protagonismi e dell’individualismo”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, dopo che il Tar ha accolto il ricorso del governo sull’ordinanza della Regione Calabria.