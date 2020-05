Al via le selezioni del “Calabria fest tutta italiana 2020” [FOTO]

11 Maggio 2020 18:48

Al via le selezioni del “Calabria fest tutta italiana 2020”. Il Festival della Nuova Musica Italiana con Finalissima a Lamezia Terme

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno sia dal vivo, sia su Radio Tutta Italiana e Rai Play, sono ai nastri di partenza le selezioni nazionali del “Calabria Fest Tutta Italiana 2020”, il Festival della Nuova Musica Italiana organizzato dall’Asssociazione Culturale Art-Music&Co, con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Calabria nell’ambito dei Grandi Festival Storicizzati, il Patrocinio del Comune di Lamezia Terme, Radio Ufficiale Rai Radio Tutta Italiana e la collaborazione di Palco Reale. “Il festival – spiegano Giusy Leone, presidente di Art-Music&Co, Ruggero Pegna, direttore artistico e organizzativo, Gianmaurizio Foderaro, conduttore e responsabile di Radio Tutta Italiana –intende valorizzare nomi nuovi della musica italiana attraverso Radio Tutta Italiana e un grande palcoscenico live, selezionando ogni anno sul territorio nazionale e internazionale 8 tra artisti e band di età compresa tra i 17 e i 34 anni, per la partecipazione alla finale nazionale che, per questa edizione, si svolgerà di nuovo a Lamezia Terme nel grande Villaggio Musicale di Corso Numistrano. Siamo felici – conludono – che la situazione stia tornando alla normalità e, quindi, si possano avviare le selezioni a mezzo facebook per la nuova edizione, che sarà ancora più ricca e prestigiosa della precedente!”. A tal riguardo, Giacinto Lucchino, responsabile tecnico-logistico, precisa: “Se possibile, la finalissima si effettuerà all’aperto nei giorni 27, 28, 29 agosto 2020, altrimenti nei giorni 24, 25, 26 settembre presso il Teatro Grandinetti, in entrambi i casi con misure e modalità previste dai Decreti Ministeriali in materia.”.

Al termine della finalissima di Lamezia Terme, una giuria qualificata di giornalisti ed esperti del settore assegnerà il “Calabria Fest Tutta Italiana Music Award” alla Migliore Nuova Proposta dell’anno. Lo scorso anno il presidente di giuria è stato il noto critico e giornalista Dario Salvatori e a vincere davanti a trentamila spettatori è stata la band Regione Trucco di Ivrea. L’organizzazione comunica anche il regolamento con le modalità di iscrizione e partecipazione, pubblicato proprio oggi: “A partire dal 18 maggio e fino al 15 giugno 2020, gli interessati (Artisti/Band) devono inviare un’unica mail indirizzata a radiotuttaitaliana@rai.it e calabriafest@libero.it allegando una breve scheda di presentazione, con indicazione di tutti i componenti (nome, cognome, esperienze lavorative, presentazione e descrizione dei brani scelti per la selezione), due fotografie, 2 brani inediti in formato Mp3, recapiti telefonici e mail. L’iscrizione è gratuita. La giuria qualificata selezionerà 20 tra i candidati pervenuti, per ciascuno dei quali sarà postato sulla pagina facebook di Radio Rai Tutta Italiana uno dei due brani, a scelta della stessa giuria. Dal 22 giugno al 5 luglio, il pubblico potrà votare il brano preferito sulla pagina facebook di Rai Radio Tutta Italiana (dove saranno indicate le modalità di votazione). I 6 Artisti/Band che riceveranno più “preferenze” accederanno alla fase finale di Lamezia Terme, insieme ad altri 2, scelti dalla Giuria qualificata, per un totale di 8 finalisti, ai quali sarà anche offerto il pernottamento gratuito nel giorno di partecipazione. Un software, con la supervisione di Rai Radio Tutta Italiana controllerà la correttezza e l’unicità del voto. Gli 8 finalisti, sul palcoscenico di Lamezia Terme, si esibiranno dal vivo suddivisi nelle due semifinali delle prime due serate, con l’esecuzione di 2 brani a testa. Alla finalissima della terza serata (sabato) avranno accesso i primi due classificati di ciascuna semifinale. Ogni serata sarà conclusa dall’esibizione di super ospiti della musica italiana e sarà seguita dalla Rai attraverso tutte le piattaforme radio/televisive interessate all’ evento. Al termine della fase di selezione, saranno resi noti i nomi dei finalisti e dei super ospiti delle tre serate. Per tutte le informazioni, oltre alle mail già indicate, sarà possibile contattare direttamente la segreteria organizzativa al numero telefonico 0968 441888 o attraverso le pagine facebook ufficiali dell’associazione e del festival Art-Music&Co, Calabria Fest Tutta Italiana, Radio Tutta Italiana”.