Calabria, Capitano Ultimo: “le Regioni non si minacciano. Il popolo si ama e non si domina”

1 Maggio 2020 14:14

Capitano Ultimo sostiene le scelte del Presidente della Calabria, Jole Santelli, e manda un messaggio di critica al Governo

Jole Santelli non sospenderà l’ordinanza. La governatrice calabrese ha risposto alla minaccia del ministro Boccia, che dichiarato di essere pronto ad inviare una diffida. La “Regione Calabria e altre per sopravvivere praticano autodeterminazione”, mentre il Governo afferma che per le ordinanze “non coerenti” prima invierà “una diffida, poi impugnativa al Tar o alla Corte costituzionale”. Ma “le Regioni si sostengono non si minacciano. Il Popolo si ama non si domina”. Lo scrive su Twitter il colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, che ha postato il filmato del giovane che nel giugno del 1989, in piazza Tienanmen, sfidò i carri armati dell’esercito cinese.