2 Maggio 2020 16:00

Calabria: la gravità del momento ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto nell’ospedale dell’Annunziata, dove il bambino è stato intubato

E’ in gravi condizioni un bimbo di appena 5 anni, precipitato dal balcone di casa. L’episodio è avvenuto nel Comune di Cariati. Tempestivo il soccorso dei sanitari del 118 che poi hanno trasportato il piccolo con l’elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove è stato intubato. Il bimbo per adesso è in prognosi riservata.