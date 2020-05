Calabria, sulla A2 attivi i laboratori mobili: tamponi per chi rientra dal Nord

4 Maggio 2020 13:25

Coronavirus in Calabria: già dalla mattina presto sono attivi sulla A2 i tamponi per i residenti che fanno ritorno nella Regione

Sono stati attivati questa mattina i laboratori mobili sulla A2 Autostrada del Mediterraneo. Al lavoro sei squadre con medici ed infermieri sono attive nell’area di servizio Frascineto Ovest (una delle postazioni organizzate dalla Regione Calabria) sul tratto sud dell’autostrada per effettuare i tamponi alle persone che in queste ore stanno facendo ritorno con l’auto al loro domicilio. Già alle 8 di mattina gli operatori della centrale operativa del 118 di Cosenza, coordinati dal direttore Riccardo Borselli presente sul posto, hanno trovato ad attenderli una decina di persone che presumibilmente si erano messe in auto intorno alle mezzanotte per essere in Calabria alle prime luci dell’alba. Altre 4 postazioni per lo screening promosso dalla Regione Calabria sono attive a Tortora e altre 3 al confine con la Basilicata nel comune di Rocca Imperiale. La fase 2 inizia con i controlli sulle strade di accesso per chi rientra dal Nord.