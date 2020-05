Calabria: 16 piante di cannabis nel giardino di casa, denunciato 55enne

30 Maggio 2020 12:10

Calabria: i Carabinieri hanno deferito un uomo responsabile del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Celico hanno deferito in s.l. un 55enne di Rovito, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto è avvenuto alle ore 01:00 di oggi, quando la pattuglia della Stazione di Celico (CS), in servizio di vigilanza, è intervenuta a seguito di una richiesta di una donna che aveva segnalato la presenza di una persona nel proprio giardino. Una volta giunti sul posto, i militari, nel constatare che l’uomo segnalato si era già allontanato, notavano un forte odore di marijuana provenire dal terreno adiacente, oltre la recinzione.

Nel corso del seguente controllo, il personale operante rinveniva all’interno del giardino del vicino di casa della segnalante n. 16 piante di cannabis indica dall’altezza media di 50 cm contenute all’interno di grossi vasi. L’uomo, svegliato in piena notte, ha poi consegnato un sacchetto contenente dei semi di marijuana. Le piante sono state estirpate e poste sotto sequestro in attesa degli esami di laboratorio volti a stabilire il tasso di Thc presente.