Caiata smentisce Ghirelli: “Serie B a 40 squadre? In Figc se ne discute da due mesi”

7 Maggio 2020 11:03

Serie C, caos sulla riforma dei campionati: il presidente Ghirelli aveva smentito, ma Caiata ammette che in Figc se ne sta discutendo

Serie B a due gironi e Serie C verso il dilettantismo. E’ questa l’ipotesi che negli ultimi giorni è trapelata dalle aule della Figc. Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha smentito l’ipotesi di un campionato cadetto a 40 squadre, ma Salvatore Caiata, patron del Potenza, ai microfoni di Antenna Sud, conferma che si sta lavorando anche su questa possibilità.

“La Figc sta valutando questa idea da due mesi ed il Coronavirus ha fatto si che si dovesse dare una bella accelerata a questi tavoli di lavoro – ha spiegato Caiata – Viviamo una grande crisi economica e sociale dovuta al virus, di riflesso il mondo di calcio vivrà una grande crisi e se ne uscirà solamente con delle riforme. La Serie C non può continuare ad andare avanti con le risorse economiche che sono scarse ed i ricavi in pratica inesistenti ed anche gli sponsor non potranno più dare una mano ai club per non parlare degli stadi chiusi. Se si andasse però a rivedere la legge Melandri non ci sarebbe bisogno di una riforma ma questo non è avvenuto e non penso avverrà”.

“Per quanto riguarda Ghirelli dico che il dibattito è aperto e non esiste nulla di nascosto e non è bello essere aggrediti verbalmente per avere espresso delle idee come è accaduto oggi ma se lui vuole conservare solo gli incarichi e non pensare a salvare il sistema ecco che ai presidenti di C questa cosa non può piacere. Siamo in una situazione di crisi e bisogna essere lungimiranti per andare anche incontro a delle perdite personali pur di salvare il sistema Serie C. Io credo che dobbiamo rendere sostenibile la Serie C ma fino ad oggi le risorse di cui ci ha parlato Ghirelli non sono arrivate ed è passato un anno. In assemblea ognuno dirà la sua liberamente ma sarà sempre la Serie B a dover decidere e non la C che è coinvolta di riflesso. E’ la Serie B che si riforma e due gironi di cadetteria a mio avviso sarebbero un’ottima cosa, comunque da quello che ho capito il Cavallo di Troia di cui parlava Ghirelli sono io”, ha concluso Caiata.