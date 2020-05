Buoni spesa a Reggio Calabria, Ufficio politiche sociali: “1.350.000 euro per aiutare più di 3 mila famiglie” [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

20 Maggio 2020 12:08

Buoni spesa a Reggio Calabria, l’appello dell’Ufficio Politiche Sociali: “abbiamo bisogno al più presto dei fondi promessi dalla Regione perché dobbiamo procedere con la seconda tranche”

Buoni spesa a Reggio Calabria – “Abbiamo spedito i buoni spesa a 3.280 nuclei familiari per un importo complessivo di €1.350.000, che sono i fondi trasferiti del ministero”. C’è soddisfazione nelle parole di Francesco Barreca, Dirigente al settore Servizi Sociali del Comune di Reggio Calabria. Il Dirigente è intervenuto ai microfoni di StrettoWeb insieme all’Assessore alle politiche sociali, Lucia Anita Nucera, per fornire un aggiornamento sul discorso buoni spesa. “Risultato importante, ma i problemi non sono stati risolti. Al 20 maggio i bisogni sono aumentati. I fondi ricevuti dal Governo sono stati tutti utilizzati, a breve pubblicheremo la graduatoria – spiega l’Assessore Nucera – . Un lavoro commovente svolto dal nostro ufficio, che ha dovuto aiutare e ascoltare la voce disperata di tante famiglie in difficoltà, un risultato possibile grazie alla disponibilità dei volontari, del Banco Alimentare e della Croce Rossa Italiana. Faccio però un appello alla Regione Calabria: si è parlato di 25 milioni di euro da destinare ai cittadini bisognosi. Abbiamo bisogno al più presto di questi fondi perché dobbiamo procedere con la seconda tranche”. Di seguito le VIDEO interviste.