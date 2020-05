Buona Festa della Mamma 2020 al tempo del Coronavirus: ecco le IMMAGINI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

9 Maggio 2020 14:50

Buona Festa della Mamma 2020 al tempo del Coronavirus: ecco una selezione di immagini per fare gli auguri su WhatsApp e Facebook a tutte le mamme

La Festa della Mamma (al tempo del Coronavirus) si celebra in tutto il mondo in onore della figura materna e della maternità. Non esiste però un unico giorno dell’anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è festeggiato: in quasi due terzi dei Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre in alcuni altri a marzo. Ad esempio, in gran parte degli Stati europei, negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in numerosi altri Paesi la festa cade nella seconda domenica di maggio; a San Marino si festeggia il 15 marzo; nei paesi balcanici l’8 marzo; in molti paesi arabi la festa cade invece nel giorno dell’equinozio di primavera.

Buona Festa della Mamma 2020, di seguito una selezione di immagini da inviare su WhatsApp e Facebook nella Festa della Mamma al tempo del Coronavirus.