Bufara Cassa integrazione in Sicilia, si dimette il dirigente. Lupo (PD): “Musumeci unico responsabile”

6 Maggio 2020 20:19

Sicilia, il capogruppo PD all’Ars: “Il governo regionale adesso dica come intende velocizzare le procedure per il pagamento delle spettanze ai lavoratori”

“Musumeci riconosca di avere sbagliato a nominare Giovanni Vindigni dirigente generale dell’assessorato al Lavoro paralizzando l’erogazione della cassa integrazione in deroga. Se 133 mila lavoratori non riceveranno a breve quanto loro spetta la responsabilità è solo del presidente della Regione. Il governo regionale adesso dica come intende velocizzare le procedure per il pagamento delle spettanze ai lavoratori”. Così il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo, commentando la notizia delle dimissione del dirigente regionale, travolto dalla polemica per la lentezza delle procedure di esame delle pratiche di cassa integrazione in deroga.