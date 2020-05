Brunetta ai Giovani di Forza Italia di Reggio Calabria: “serve una ripartenza vera, famiglie e imprese non possono essere abbandonate”

23 Maggio 2020 20:55

Reggio Calabria, Brunetta ai Giovani di Forza Italia della città dello Stretto: “serve una ripartenza vera, famiglie e imprese non possono essere abbandonate”

Oggi pomeriggio Renato Brunetta ha partecipato ad una diretta facebook organizzata dai Giovani di Forza Italia di Reggio Calabria: l’economista già Ministro della Repubblica ha dialogato per un’ora con Federico Milia, coordinatore del movimento giovanile azzurro in riva allo Stretto, e Francesco Cannizzaro, deputato e coordinatore provinciale Forza Italia di Reggio Calabria. Nel corso dell’incontro, Brunetta ha analizzato in modo lucido e brillante l’attuale situazione economica del Paese, evidenziando tutti gli errori del Governo e le esigenze di imprese, famiglie e cittadini che hanno bisogno di stimoli per una reale ripartenza con un intervento di grande livello. Gli esponenti del movimento giovanile di Forza Italia sono soddisfatti per la riuscita dell’incontro.