Belardi: “Reggina, sarai sempre la mia squadra del cuore. Serie B? Conquistata sul campo”

14 Maggio 2020 16:14

Parole d’amore di Emanuele Belardi nei confronti della Reggina: il ricordo della Serie A e l’augurio alla squadra del presidente Luca Gallo

“La Reggina sarà sempre la mia squadra del cuore. Ho giocato quindici anni nella Reggina, dalla Serie A alla Serie C, quindi non lo dico per ruffianeria”. Così ha affermato Emanuele Belardi, ex portiere e bandiera amaranto. Con questa maglia ha scritto la storia del club, ai microfoni di Jolanda De Rienzo sui canali di Eleven Sports ha raccontato diversi ricordi dei tempi belli giocati in Serie A: “ho parato un rigore a Shevchenko in una gara col Milan finita 2-2. Fu il mio esordio in quel campionato, l’emozione giocò brutti scherzi in occasione delle due reti subite, ma in quel modo mi riscattai. Ricordo poi il gol segnato da Cruz in Coppa Italia con l’Inter. La palla colpì il palo, poi rimbalzò nella mia spalla e finì in rete. Era il novantesimo, praticamente a partita finita, ad un passo dalla vittoria e dai quarti di finale”.

Infine una battuta sulla squadra del presente guidata da mister Toscano. Ecco il parere di Belardi: “spero che si possa festeggiare al più presto possibile la Serie B, meritata e vinta sul campo. Così si potrà pensare a creare un ottimo settore giovanile, com’è nella storia della Reggina, e ad un futuro in Serie A, perché la Calabria e Reggio Calabria meritano la massima serie”.