Battisti: Rampelli, ‘richiesta scarcerazione vergognosa strumentalizzazione coronavirus’

9 Maggio 2020 21:24

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Nel massimo rispetto dell’operato della magistratura di sorveglianza, reputo la richiesta di Cesare Battisti una vergognosa strumentalizzazione della tragedia pandemica che ha ucciso trentamila italiani e bloccato il sistema economico. Quest’uomo responsabile di efferati omicidi di cui non si è mai pentito presenta tutti i caratteri che ne impediscono la scelta dei domiciliari”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.

“Dopo lo scandalo sul quale il ministro Bonafede è chiamato a rispondere politicamente -aggiunge- e a chiarire le responsabilità sue, del capo del governo e quelle della magistratura nell’autonomo esercizio del suo potere, si riportino in carcere i mafiosi e non si scarcerino i terroristi”.