Autoarticolato incendiato sulla Salerno-Reggio Calabria, traffico bloccato per la rimozione del mezzo

18 Maggio 2020 12:19

Per poter eseguire le operazioni di rimozione di un autoarticolato incendiatosi il giorno il 14 maggio lungo l'Autostrada la Salerno-Reggio Calabria sarà necessario chiudere provvisoriamente la carreggiata autostradale

Per poter eseguire le operazioni di rimozione di un autoarticolato incendiatosi il giorno 14.05 u.s. lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo al km 216+300 Sud, sarà necessario chiudere provvisoriamente la carreggiata autostradale istituendo una uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione sud in corrispondenza dello Svincolo di Altomonte (km 215+800) con rientro in autostrada al successivo svincolo di Tarsia Nord (km 222+0000).

Nel dettaglio, saranno in vigore le seguenti limitazioni:

– Uscita obbligatoria in corrispondenza delle svincolo di Altomonte, in carreggiata sud, al km 215+800

dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 18/05/2020.

– Chiusa la rampa d’ingresso dello svincolo di Altomonte dell’A2 in direzione sud al km 216,000

dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del giorno 18/05/2020

I veicoli in direzione sud, percorrendo la viabilità provinciale alternativa, potranno rientrare in autostrada al km 222+000 in corrispondenza dello svincolo di Tarsia Nord.

