Autista aggredito da passeggero a Palermo

10 Maggio 2020 13:12

Palermo: autista dell’Amat è stato aggredito ieri sera a bordo di un autobus

Autista dell’Amat è stato aggredito ieri sera a bordo di un autobus a Palermo. Il conducente del mezzo ha cercato di fare rispettare le disposizioni dell’azienda municipale per contenere l’emergenza Coronavirus. Ha chiesto ad un passeggero di scendere dall’autobus visto che si era superato il limite consentito. Per tutta risposta ha ricevuto un pugno in faccia dall’uomo.