L’associazione Valentia lancia il primo orientamento universitario online degli atenei Calabresi

8 Maggio 2020 14:56

L’Associazione Valentia è lieta di presentare il primo orientamento virtuale in uscita per gli Istituti Secondari di Secondo Grado dell’intera regione

L’emergenza Covid-19 ha avuto un impatto molto forte su tutti gli aspetti della nostra vita; in particolare, anche tutta l’attività didattica ha avuto la necessità di riorganizzarsi. In questo periodo dell’anno scolastico, gli studenti degli ultimi anni delle varie scuole superiori avrebbero avuto l’importante occasione di far visita ai vari atenei del territorio regionale, al fine di poter maturare una delle scelte più importanti della vita in modo maturo e consapevole. A tal proposito, l’Associazione Valentia in collaborazione con una fitta rete di associazioni, enti, istituzioni regionali e Nazionali, Sindacati ed associazioni di categoria, si sono proposti di riunire le proprie forze per offrire, attraverso una diretta Facebook, due giorni di dibattiti e spiegazioni sulle 3 università calabresi: Università Magna Grecia, Università della Calabria ed Università Mediterranea; L’obiettivo è quello di creare una conferenza streaming che possa dare delle linee guida precise e chiare ai giovani studenti calabresi, delineare i punti salienti dell’offerta formativa proposta dai vari Corsi di Laurea, fornire loro una visione completa e pragmatica su cui si possa fondare una scelta ormai tanto importante quanto imminente. L’orientamento si svolgerà in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione Valentia, nelle giornate del 12 e 13 Maggio dalle ore 16:00.

La prima giornata (12/05) sarà dedicata all’Università Magna Grecia ed interverranno: Dott. Anthony Lo Bianco – Presidente Associazione Valentia; On. Anna Laura Orrico – Sottosegretario di Stato del MiBACT; On. Riccardo Tucci – Deputato della Repubblica Italiana; On. Nino Spirlí – Vicepresidente Regione Calabria; Dott.ssa Maddalena Gissi – Segretario Generale CISL Scuola; Docenti dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e le associazioni studentesche Insieme ed Eureka; Con un focus sul Test – a cura di Louis Academy.

La seconda giornata (13/05) sarà dedicata alle Università della Calabria e Mediterranea ed interverranno: Dott. Anthony Lo Bianco – Presidente Associazione Valentia; On. Sandra Savaglio – Assessore Regione Calabria all’Istruzione e Università; On. Giuseppe Graziano – Consigliere Regione Calabria; Dott.ssa Franca Falduto – Responsabile regionale Consulte degli Studenti; Dott. Denis Nesci – Presidente Nazionale U.Di.Con.; Docenti dell’Università della Calabria; Docenti e dell’Università Mediterranea; le associazioni studentesche RDU e UNIVERSITÀ FUTURA; il consiglio degli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Lo scopo è quello di valorizzare il territorio regionale e le sue qualità, consentendo agli studenti, maturandi e non solo, di effettuare una delle scelte più importanti della vita in modo maturo e consapevole. Nella difficoltà dei giorni che stiamo attraversando -dichiara il direttivo dell’Associazione Valentia- abbiamo voluto dare ai ragazzi della nostra regione la possibilità di aprire una finestra sul loro futuro, nel modo più sicuro possibile. La conferenza è interattiva e permette approfondimenti su tutti i corsi di laurea delle università presenti in Regione con un focus particolare sui corsi a numero chiuso. Per partecipare alla conferenza, gli studenti potranno collegarsi al seguente link: https://www.facebook.com/associazionevalentia/ e seguire le dirette dei seminari in programma.