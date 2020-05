Accordo tra Assocastelli e l’Università “Dante Alighieri” di Reggio: “programma di formazione per promuovere il patrimonio della Calabria”

11 Maggio 2020 10:44

Assocastelli e Unistrada: “il patrimonio della Calabria avrà nuovi manager. Un programma di formazione per promuovere il patrimonio della Regione”

E’ ufficialmente in arrivo un percorso innovativo che consentirà di gestire e di lavorare con il patrimonio calabrese – quello architettonico, artistico e storico – con adeguate competenze. Tutto ciò grazie all’intesa tra Assocastelli, la più autorevole e prestigiosa associazione italiana di gestori e proprietari di immobili d’epoca e storici, e l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria. L’oggetto dell’iniziativa è quello di attivare percorsi didattici e formativi per tutti coloro (giovani, imprenditori e professionisti) che intendono svolgere attività imprenditoriali e professionali nel settore della promozione e valorizzazione del patrimonio calabrese e tra questi rientra anche l’intera filiera del turismo. I “registi” di questa operazione sono l’architetto Roberta Caldovino, console di Assocastelli in Calabria, il professor Domenico Siclari pro rettore e Elisa Vermiglio docente di storia medievale dell’ateneo reggino.

Sono riusciti a unire negli intenti il barone Ivan Drogo Inglese presidente di Assocastelli e di Assopatrimonio (il magazine internazionale Forbes lo ha collocato tra i personaggi più autorevoli in Italia in questo settore) e il rettore Antonino Zumbo. Nei prossimi giorni verrà presentata l’offerta formativa rivolta a imprenditori (gestori e proprietari di strutture storiche) e professionisti (quali architetti) ma anche responsabili di strutture museali. Insomma una modalità innovativa che punta a creare e addirittura ad esportare un “modello Calabria” basato su competenza, efficienza e metodo. “La Calabria è culla della civiltà dai tempi della Magna Grecia – afferma il presidente Drogo Inglese – dunque in questa terra non è possibile avviare iniziative che interessano il patrimonio senza partire dai luoghi preposti alla divulgazione della conoscenza culturale, quali sono le università. Meglio se con una visione internazionale”. Quello con Unistrada è il secondo accordo stipulato da Assocastelli, preceduto solo dall’analogo con l’università Iulm di Milano dove dal prossimo ottobre partirà l’executive master in heritage management. L’iniziativa verrà presentata al presidente della Regione Calabria Jole Santelli e all’assessore ai beni culturali Antonino Spirlì. “Auspichiamo l’adesione degli architetti a questa importante iniziativa” dichiara la console Roberta Caldovino che in Calabria è coadiuvata da Giuseppe Lonetti, già prorettore dell’Università Mediterranea e ora presidente di Assocastelli Tropea, la città che ambisce al ruolo di capitale italiana della cultura.