Asp di Reggio Calabria, pagamento delle spettanze relative alla produttività dell’anno 2016: la soddisfazione della Fp Cgil

11 Maggio 2020 13:31

“È con grande soddisfazione che la FP CGIL di Reggio Calabria e di Gioia Tauro accolgono, la notizia comunicataci dalla Commissione Straordinaria dell’ASP di Reggio Calabria circa il pagamento delle spettanze relative alla produttività dell’anno 2016 a tutto il personale avente diritto”. E’ quanto scrivono in una nota Francesco Callea della Fp Cgil Reggio-Locri e Patrizia Giannotta della Fp Cgil Gioia Tauro. “Si tratta di un traguardo importante, per quanto ancora insufficiente per soddisfare le legittime esigenze dei lavoratori, ma che trasmette un segnale di fiducia lungo l’impervio tragitto verso la normalizzazione in seno all’Azienda Sanitaria della Provincia di Reggio Calabria. Un traguardo importante, dicevamo, arrivato dopo una lunga battaglia sindacale che, lo scorso gennaio, ha portato la FP CGIL di Reggio Calabria e di Gioia Tauro a dichiarare lo stato di agitazione. Nella nota dell’8 gennaio con cui dichiaravamo la nostra risoluzione si parlava espressamente del “mancato pagamento della produttività nonché della mancata erogazione dei buoni mensa per i lavoratori del comparto”. La decisione della Commissione dell’ASP di Reggio Calabria rappresenta, pertanto, una vittoria per tutti i lavoratori, per la nostra sigla e per la stessa Azienda che si trova a dover affrontare una mole enorme ed annosa di criticità, sia in termini di erogazione dei servizi sanitari sul territorio, sia per quanto concerne il rispetto dei diritti dei lavoratori“, conclude la nota.