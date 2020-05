23 Maggio 2020 19:40

Messina: esposto un lenzuolo bianco alla balconata principale di Palazzo Zanca

Il Comune di Messina alle ore 17.58, di oggi, giorno del 28° anniversario della strage di Capaci ha aderito all’iniziativa “Lenzuoli bianchi per non dimenticare”. Con l’esposizione di un lenzuolo bianco alla balconata principale di Palazzo Zanca, l’Amministrazione comunale intende ricordare Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta, i quali per svolgere il proprio dovere al fine di tutelare la legalità hanno dato la vita per la lotta alla mafia.