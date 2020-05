Allarme bomba Siracusa: trovato ordigno in strada, è il secondo nel giro di una settimana

10 Maggio 2020 20:59

Trovato un altro pacco bomba a Siracusa, indagini in corso

Paura a Siracusa. Stasera alle 19 è stato trovato un ordigno artigianale in via Filisto. A trovarlo è stato residente della zona, che ha prontamente allertato la polizia sulla presenza di un pacco sospetto. L’ordigno era posizionato a ridosso di un muro di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Catania, che hanno isolato la zona. Si tratta del secondo allarme bomba in una settimana e gli investigatori indagano per capire cosa ci sia dietro. Sarà la relazione degli artificieri a chiarire se l’ordigno sia stato confezionato dalla stessa mano che ha realizzato il pacco bomba trovato nei giorni scorsi in via Pietro Novelli. L’ordigno era stato lasciato sul parabrezza di un’auto e sarebbero stati esplosi anche colpi di arma da fuoco.