Calabria, il Movimento autonomo delle agenzie di viaggio: “sincero apprezzamento per l’assessore Orsomarso”

14 Maggio 2020 12:18

Il Movimento autonomo delle agenzie di viaggio vuole “esprimere sincero apprezzamento per la nota dell’Assessore Orsomarso che rassicura la categoria oramai in fibrillazione per l’insostenibile e profonda crisi economica. L’allarme lanciato dal Movimento con il comunicato che giudicava criticamente il bando in preinformazione sull’intervento regionale di 40 milioni di euro, parte della misura totale di 150 milioni di euro, trova una immediata risposta nell’assessore che esprime e conferma l’attenzione alle agenzie di viaggi rimandando al prossimo bando da 80 milioni di euro le misure specifiche per il settore. Siamo sicuri che la sensibilità istituzionale dimostrata dall’assessore già dal primo approccio con il Movimento presso gli uffici regionali troverà rispondenza nei fatti e nei documenti di prossima uscita. Rinnoviamo apprezzamento e completa disponibilità ad un proficuo rapporto di collaborazione. Mai prevenuti e sempre fiduciosi nelle istituzioni attendiamo con ansia per le nostre aziende, per i nostri collaboratori e le loro famiglie l’uscita del bando”.