Agedo Reggio Calabria: “approvare una legge contro l’omotransfobia”

16 Maggio 2020 14:06

“Non basta una pandemia anche grave come quella prodotta dal Coronavirus per farci desistere. Fino a che i diritti non saranno di tuttie per tutti, noi ci saremo! Pensavamo che la pandemia da Coronavirus ci avrebbe resi migliori , ma ci siamo illusi. Nel mondo le aggressioni omofobe si sono addirittura intensificate. Secondo Ilga Europe, la federazione che unisce tutte le realtà associative LGBT+ del mondo, il nostro Paese quest’anno scende al 35 posto su 49, ultimo tra i grandi Paesi occidentali, nella classifica del rispetto dei diritti umani, della piena uguaglianza e integrazione tra tutti i cittadini“, è quanto afferma in una nota Agedo Reggio Calabria. In occasione della Giornata Internazionale contro l’omotransfobia del prossimo 17 Maggio, anche Agedo Reggio Calabria chiede “a gran voce l’approvazione di una valida legge contro l’omotransfobia, che reputiamo non una soluzione, ma almeno un possibile deterrente al dilagare della violenza fisica e psicologica sui nostri figli gay, lesbiche e trangender. Auspichiamo che il progetto di legge depositato in Aula dell’onorevole Alessandro Zan venga finalmente discusso nei mesi estivi, visto che la calendarizzazione prevista per lo scorso 30 marzo è stata rimandato per impegnare il Parlamento sulla risoluzione dell’emergenza Sanitaria”.