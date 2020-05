Aeroporto di Reggio Calabria, bandiera italiana in pessime condizioni: “emblema della situazione di incuria totale in cui versa lo scalo” [FOTO]

11 Maggio 2020 10:20

Degrado all’aeroporto di Reggio Calabria: bandiera italiana esposta in pessime condizioni, lo sdegno di un cittadino reggino che vive a Milano

Di seguito la lettera integrale inviata a StrettoWeb di un cittadino di Reggio Calabria, residente a Milano, indignato per il degrado all’Aeroporto dello Stretto:

“Sono un reggino che da qualche anno risiede a Milano per motivi di lavoro. L’aeroporto dello Stretto è, per me come per tanti altri reggini e messinesi residenti o domiciliati in Lombardia, uno dei pochi punti di contatto con la nostra terra: sapere che in poco meno di due ore possiamo abbracciare i nostri cari è per noi importantissimo. Vorrei condividere con voi una foto che rappresenta l’emblema della situazione di incuria totale in cui versa l’aeroporto dello Stretto. Quella bandiera strappata è una pugnalata al cuore per ogni cittadino di Reggio Calabria. È arrivato il tempo di indignarsi e di cominciare a lottare per i nostri diritti. La città di Reggio Calabria merita un aeroporto con la A maiuscola. Non si può più andare avanti così”.

Lettera firmata