Aereo parte dalla Germania per arrivare in Italia ma l’aeroporto è chiuso ed è tornato indietro

23 Maggio 2020 22:10

Aereo parte dalla Germania per arrivare in Italia ma l’aeroporto di Olbia è chiuso e il pilota torna indietro

Un aereo, partito questa mattina da Düsseldorf, con pochi passeggeri a bordo e diretto in Sardegna, ad Olbia, è dovuto tornare alla base a causa della chiusura dell’aeroporto ssrdo (lo scalo è chiuso a causa delle restrizioni anti-Coronavirus). La Geasar, società che gestisce lo scalo, ha reso noto che erano state messe in atto tutte le comunicazioni previste in caso di inattività dello scalo, in particolare il cosiddetto “Notam Notice to airmen“, ovvero l’avviso utilizzato dai piloti per le informazioni su un determinato aeroporto.