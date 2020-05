Post Coronavirus, tra giugno e luglio tornano pienamente operativi tutti gli aeroporti calabresi: TRATTE, DATE E DETTAGLI

21 Maggio 2020 11:55

Post Coronavirus, aeroporti Calabresi pronti a ripartire

I primi voli a fine giugno per Duesseldorf, Bologna, Bergamo e Malpensa dall’aeroporto di Lamezia Terme. Da luglio torneranno sui nostri scali anche molti dei collegamenti internazionali operati da Ryanair per Lamezia Terme e il collegamento per Bergamo dall’Aeroporto Sant’Anna di Crotone. Anche Alitalia ritornerà ad operare dal prossimo 1° luglio con collegamenti giornalieri per Roma e Milano da Reggio Calabria e Lamezia.

Permangono ancora incertezze sull’avvio delle operazioni da parte di molti Vettori, in attesa della conferma della riapertura delle frontiere e che la curva dei contagi si riduca ulteriormente. In tale clima di incertezze suscita il nostro apprezzamento la notizia del nuovo collegamento dall’aeroporto di Lamezia per Trieste, operato da Volotea con due frequenze settimanali, a partire dal mese di luglio.

Il nuovo collegamento, già in vendita sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio, si va ad aggiungere ai collegamenti già operati dalla compagnia spagnola per Verona, Genova e Torino. Sacal si impegna a tenere l’utenza costantemente aggiornata e invita a consultare i siti delle varie compagnie per eventuali e ulteriori informazioni.