5 Maggio 2020 15:55

Il 730 precompilato è on line, invio a partire dal 14 maggio prossimo. Rimborsi in busta paga il mese successivo

Da oggi è disponibile on line il modello 730 con l’elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco. Il modello potrà essere inviato dal 14 maggio fino al 30 settembre. Il rimborso è previsto nel mese successivo a quello di invio. Nella dichiarazione di quest’anno si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili, con l’ingresso delle spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, dei tecnici ortopedici. Tutte le informazioni utili sulla dichiarazione precompilata e le risposte alle domande più frequenti, sono disponibili sul sito dedicato. Punto di riferimento per chiarire ogni dubbio sulla precompilata è, infine, il call center dell’Agenzia.