27 maggio 2007, il sogno diventa realtà: la Reggina del -11 si salva battendo il Milan campione d’Europa

27 Maggio 2020 11:22

Accade oggi, esattamente 13 anni fa: il 27 maggio del 2007, grazie alle reti di Amoruso e Amerini, la Reggina batte il Milan e ottiene la storica salvezza

Il 27 maggio 2007 è una data storica per il club amaranto. Esattamente 13 anni fa la Reggina dei miracoli ottiene la salvezza nella stagione della penalizzazione, al termine di una cavalcata incredibile e impensabile. Vittima predestinata è il Milan, giunto allo stadio Oreste Granillo ancora con in testa le bollicine dello champagne per la vittoria della Champions League, composto da una formazione super rimaneggiata e senza l’ossessione del risultato. Il fatto che mister Ancelotti quel giorno abbia lasciato a casa gente come Dida, Maldini, Kakà, Seedorf è un tutto dire.

Apparentemente tutto facile per la Reggina e già dalle prima battute la partita va in discesa: all’8′ Mesto da destra mette al centro per Amoruso che, lasciato solissimo al centro dell’area da Simic e Bonera, palleggia due volte, si gira e di sinistro mette la palla all’interno della porta di Kalac. I rossoneri tentano una reazione, ma non è troppo convinta. Così nella ripresa succede l’incredibile quando al 22′ Amerini, appena entrato, insacca in rete di esterno destro su un cross di Modesto da sinistra. E’ l’inizio della festa per i tifosi calabresi, che possono esultare per il raggiungimento del risultato incredibile della squadra del tecnico Walter Mazzarri. Una giornata indimenticabile per tutti gli appassionati di calcio, per la città di Reggio Calabria e per la società amaranto brava a reagire e a cancellare settimana dopo settimana una retrocessione che ad inizio anno tutti davano per scontata.