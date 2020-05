20 maggio 2007, Reggina: quando un pareggio passa alla storia, il 3-3 di Empoli è antologia del calcio [VIDEO]

20 Maggio 2020 10:56

Per la rubrica Accade Oggi, è il giorno di Empoli-Reggina 3-3: nell’annata della penalizzazione, la rimonta firmata Amoruso entra nella storia

Ci sono pareggi che fanno la differenza e possono essere ricordati come risultati storici. E’ il caso di Empoli-Reggina del 20 maggio 2007: dopo un’intera stagione passata ad inseguire a causa della penalizzazione di 15 punti (poi diventati 11), la squadra di mister Walter Mazzarri arriva al Castellani con la speranza di ottenere un risultato positivo per sperare nella salvezza. Eppure i sogni sembrano durare davvero poco, visto che i toscani, in piena lotta per un posto in Coppa Uefa, trovarono un approccio fantastico alla partita, siglando tre goal nei 23 minuti iniziali del primo tempo. Vannucchi (9′), Moro (22′) e Saudati (23′) rifilarono ai calabresi tre pesanti schiaffoni, facendoli avvicinare al baratro della Serie B.

Cosa accadde nello spogliatoio in pochi possono saperlo, ma tanti riescono ad immaginarlo. Probabilmente il tecnico Mazzarri, uno tipo non di certo introverso, quel 3-0 dopo 45 minuti difficilmente riuscì a digerirlo. “L’allenatore ci fece un gran discorso, ci risollevò il morale facendoci capire che avremmo meritato un finale di campionato diverso dopo quella lunga rincorsa. Non ci era stato regalato nulla in quei mesi”, è il racconto di Nicola Amoruso nel corso di un’intervista dello scorso febbraio. E la sfuriata di Mazzarri riuscì davvero a produrre effetto, perché la Reggina tornò in campo rivoluzionata mentalmente.

Pronti, via! Vigiani prima e Amoruso poi accorciarono la distanze dopo pochissimi minuti dal fischio arbitrale. L’Empoli tramortito dalla risposta inaspettata fece fatica a risalire la china, anche ormai psicologicamente soddisfatto di un 7° posto in classifica ormai sicuro. E così a tre minuti dal recupero, accadde quello che i tifosi calabresi aspettavano con ansia. Calcio di rigore per la Reggina! Annullato dall’arbitro il primo tentavi, Amoruso spedì nel sacco anche la seconda battuta, realizzando il 3-3. Una rimonta incredibile, un risultato storico: Empoli in Europa e Reggina ad un passo dalla salvezza impossibile. All’ultima giornata allo stadio Granillo era atteso l'”amico” Milan, pronto a diventare Campione d’Europa, un epilogo che era ad un passo e poi fu davvero raggiunto.