Reggio Calabria: il grande cuore di Yankuba, al banco alimentare per aiutare i reggini [FOTO e INTERVISTA]

24 Aprile 2020 14:21

Reggio Calabria: il grande cuore di Yankuba, al banco alimentare per aiutare i reggini. Il giovane ci racconta la sua odissea per arrivare in Italia

E’ emozionante la storia di Yankuba che incontriamo al Banco Alimentare di Reggio Calabria, il quale ci racconta la sua odissea per arrivare in Italia. Arrivato in Italia dal Gambia come rifugiato politico nel 2016, ha viaggiato per sei mesi verso la Sicilia con la moglie incinta. Yankuba parla del suo arduo viaggio, dal Gambia a Milano dove ha vissuto nella prima fase dell’accoglienza. Fino ad arrivare a Reggio Calabria, dove adesso lavora al Banco Alimentare, grazie al quale ogni giorno può aiutare come lui è stato aiutato.

“Quando ho iniziato a lavorare al Banco Alimentare, grazie al servizio civile universale -afferma Yankuba- ho capito quanto è importante aiutare gli altri. Qui sono sono stato accolto bene, mi ha colpito l’amore, ed il cuore della gente. ho fatto la domanda di servizio civile nazionale. Il messaggio che mando è quello della solidarità tra tutti noi, perché in questo periodo di pandemia siamo tutti in difficoltà, in questo momento tutti devono aiutare, insieme vinciamo”, conclude.

Salvatore Dato