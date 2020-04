Sicilia, amanti vogliosi se ne fregano dei divieti anti Covid: beccati in auto a fare sesso, in pieno giorno

13 Aprile 2020 12:22

Coronavirus in Sicilia, beccati in pieno giorno a fare sesso in auto: coppia multata a Erice

Le misure di contenimento del coronavirus non frenano due vogliosi amanti. Desiderosi di incontrarsi, anche se di nascosto, un uomo e una donna sono stati sorpresi mentre erano appartati in auto. I due stavano consumando un rapporto sessuale in pieno giorno. A beccarli sono stati i carabinieri della Stazione di Erice, durante i controlli per il rispetto delle misure emesse per fronteggiare l’emergenza coronavirus. I due hanno violato le misure di contenimento e di distanziamento sociale, perché residenti in comuni diversi e appartenenti a due nuclei familiari diversi. Alla coppia sono state elevate sanzioni amministrative per circa 800 euro.

Foto di repertorio