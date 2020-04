11 Aprile 2020 15:53

La voce del sindaco per le strade di Messina: nuovo audio messaggio di De Luca per Pasqua

Nuovo audio messaggio del sindaco De Luca. Viste le imminenti festività pasquali il sindaco ha deciso di far girare per le strade di Messina un’auto con megafono, che riproduce a ripetizione il nuovo audio messaggio del sindaco. Lo slogan, già lanciato ieri dal sindaco in diretta Facebook, è “io rrustu a casa pi cazzi mei, Santa Pasqua a tutti“. È ovviamente in molti si dicono indignati per toni ancora una volta troppo coloriti e volgari del sindaco.