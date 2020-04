Viva l’Italia ed abbasso il fascismo

25 Aprile 2020 13:41

Di Kirieleyson. Da qualche anno a questa parte ogni 25 Aprile esce fuori qualcuno per proporre di abolire questa ricorrenza o di associarle anche la festa per la liberazione dalla malaria o dal colesterolo o che so io.

Quest’anno è uscito fuori, a firma di alcuni illustri sconosciuti, un “un “manifesto” che “intende proporre una nuova costituente, quale occasione per azzerare tutto e ripartire, dato che le istituzioni repubblicane costruite dopo la seconda guerra mondiale sono platealmente fallite”.

Che titolo abbiano costoro per affermare tali panzane, non è dato sapere. Ma per intuire chi li ispiri, non ci vuole tanta fantasia.

Ciò che appare chiaro è il fatto che sempre di più si evidenzia il tentativo di delegittimazione della ricorrenza della Liberazione dal nazifascismo, ricorrendo alla aberrante asserzione che fascisti e partigiani fossero praticamente uguali, dato che da entrambe le parti, come in ogni guerra civile, furono perpetrati abusi e atrocità.

Altra tesi che sempre gli stessi soggetti cercano di portare avanti è il fatto che tutti i partigiani fossero tutti comunisti e ciò al fine di dimostrare la tesi che il 25 Aprile sarebbe una festa di parte, o meglio, di una piccola parte della Società, peraltro dei “cattivi” per definizione.

La storia invece afferma che da una parte ci stavano i fascisti e dall’altra TUTTI gli altri.

Che il 25 Aprile sia una festa di parte, non vi è dubbio

Che sia la festa di una piccola parte, per nostra fortuna, ancora non lo è.

Viva l’Italia e abbasso il fascismo!