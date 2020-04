Villa San Giovanni, l’Unione Consumatori Nazionale scrive al sindaco f.f. Richichi: “sospendere il pagamento dei tributi”

16 Aprile 2020 17:02

Villa San Giovanni, l’Unione Consumatori Nazionale scrive al sindaco f.f. Richichi: “sospendere, con decorrenza immediata, le intimazioni, le ingiunzioni, le rateazioni, dei tributi comunali, del canone per il servizio idrico, nonché i pagamenti relativi ai servizi scolastici”

Di seguito il testo integrale della lettera dell’Unione Consumatori Nazionale al sindaco f.f. di Villa San Giovanni:

“Gentilissima Dott.ssa Maria Grazia Richichi,

con nota del 23 marzo scorso, abbiamo sottoposto alla Sua corte attenzione la necessità di sospendere, con decorrenza immediata, le intimazioni, le ingiunzioni, le rateazioni, dei tributi comunali, del canone per il servizio idrico, nonché i pagamenti relativi ai servizi scolastici, a causa dell’attuale grave e straordinario momento connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Appare opportuno rammentare che le gravi ripercussioni di tipo economico che anche i nostri concittadini stanno purtroppo subendo, necessitano di azioni concrete e senza indugio, volte a sostenere, nell’immediato, famiglie e imprese di Villa San Giovanni, con atti e provvedimenti locali. Pur comprendendo che l’argomento dovrebbe comportare le giuste, opportune e attente riflessioni con riguardo alle finanze dell’ente, alla necessaria ed indispensabile liquidità per far fronte alle spese di gestione, considerato il breve periodo, riteniamo che assumere una corretta decisione non avrebbe riflessi effettivamente negativi sul bilancio. Quanto da noi sostenuto anche nel corso dei confronti che con Lei abbiamo costantemente avuto nel corso di questi giorni, evidenziando la necessità non più differibile, a Lei ed alla Giunta Comunale di assumere in un apposito atto, diretto a sospendere i tributi comunali.

Nonostante la massima interlocuzione con la S.V. ad oggi non registriamo nessun provvedimento che vada nella direzione da noi auspicata. Per tali ragioni, facciamo un ulteriore appello alla solidarietà ed alla consapevolezza che tutti dovremmo avere, nei confronti dei nostri concittadini e delle nostre imprese, oggi purtroppo, loro malgrado, gravati da oggettive difficoltà economiche a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel quadro della più ampia collaborazione le sottoponiamo l’allegata proposta di delibera, che pur suscettibile delle opportune modifiche, correzione e integrazioni, vuole essere un utile quanto modesto contributo, per l’adozione di un provvedimento volto alla sospensione e al differimento dei termini di pagamento dei tributi comunali, sino al termine dell’emergenza sanitaria in corso. Inoltre, occorre sospendere interessi e sanzioni nel caso di ritardo o rateizzazione dei pagamenti dei tributi locali, e abolire la richiesta assurda di € 150,00 a titolo di deposito cauzionale, richiesta agli inquilini che chiedono di poter volturare il contratto del Servizio Idrico Integrato. Anche l’Unione Nazionale Consumatori per rimanere a fianco dei cittadini e della Città di Villa San Giovanni, in questo momento, sta facendo la propria parte con impegno e sacrificio. Infatti, la nostra associazione ha attivato lo “Sportello del Cittadino”, che grazie alla disponibilità gratuita di professionisti, esperti, avvocati e commercialisti, offre giornalmente, telefonicamente e tramite posta elettronica, assistenza, consulenza e supporto su: tributi comunali, servizio idrico integrato, contratti di locazione, energia, contenzioso bancario, conciliazioni e accordi stragiudiziali ( infoline 0965.1816590 – email: unconsumatorivilla@libero.it ). Rimanendo ancora fiduciosi, nell’accoglimento della nostra proposta, nel ringrazziarLa per la Sua attenzione e disponibilità, cogliamo l’occasione per inviarLe cordiali saluti”.

Unione Nazionale Consumatori

Centro di Orientamento Giuridico del Consumatore

Villa San Giovanni