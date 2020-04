Reggio Calabria, la denuncia di un lavoratore Avr di Villa San Giovanni: “da 6 mesi non ci pagano lo stipendio” [VIDEO]

5 Aprile 2020 22:22

Reggio Calabria, la denuncia di un lavoratore Avr di Villa San Giovanni: “da 6 mesi non ci pagano lo stipendio. La Prefettura dovrebbe intervenire”

Arriva forte e chiara la protesta di Angelo Mautone, lavoratore Avr e rappresentante sindacale dell’Usb, il quale, attraverso un video, denuncia la condizione di tutti coloro che lavorano a Villa San Giovanni. “Il comportamento di Avr è inaccettabile – afferma Mautone- abbiamo 6 stipendi arretrati che ci devono essere ancora saldati. Tra l’altro l’azienda porta avanti una politica che ci discrimina in quanto nega qualsiasi comunicazione con il nostro sindacato. Chiediamo l’intervento della Prefettura”. Il lavoratore conclude con una domanda: “ma perchè Avr non ci paga se non vanta nessun credito dal comune di Villa?”.

