Villa San Giovanni: prosegue online lo sportello d’ascolto attivato presso l’Istituto Professionale Alberghiero Turistico

6 Aprile 2020 11:05

Continua anche online lo sportello d’ascolto attivato da Biesse Associazione culturale Bene Sociale presieduta da Bruna Siviglia presso l’Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni

Prosegue online lo sportello d’ascolto “In Difesa” all’istituto Alberghiero di Villa San Giovanni diretto dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Carmela Ciappina . E’ quanto comunica la Presidente Biesse, Bruna Siviglia. “Il servizio sarà attivo il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 gestito dalla dott.ssa Francesca Mesiano e dal dottor Marco Triglia psicologi, psicoterapeuti soci dell’associazione. E’ fondamentalmente proseguire l’attività dello sportello per continuare a sostenere e supportare anche in questo momento storico che stiamo vivendo a causa del Corona virus i nostri studenti – afferma la presidente Bruna Siviglia- non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia, il nostro impegno contro ogni fenomeno di violenza e di illegalità va avanti oggi più che mai”.

Valuta questo articolo