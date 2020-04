Piogge torrenziali nel vibonese: “stessi problemi e ancora nessuna soluzione”

1 Aprile 2020 10:24

“La provincia di Vibo Valentia è ormai da molti anni protagonista di grandi alluvioni che ne devastano letteralmente il territorio – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci – nonostante questo però, nulla si muove per far sì che piogge talvolta eccezionali, talvolta meno, comportino un rischio sempre eccessivo per tutta la cittadinanza vibonese. Le piogge incessanti ci sono sempre state, ce ne sono certamente di particolari, ma spesso i danni sono la conseguenza più naturale di mancati interventi da parte delle istituzioni”.

“Non è possibile attendere che succeda qualcosa di ancora giù grave prima di porre rimedio a danni infrastrutturali evidenti – aggiunge il Vice Presidente Regionale U.Di.Con. Calabria, Nico Iamundo – è bene che si faccia qualcosa subito, prima che un’altra alluvione come quella della scorsa notte presenti un conto ben più duro. Capiamo il momento delicato che sta attraversando anche la Calabria a causa del coronavirus, ma questi sono problemi che hanno radici ben più profonde. Chiediamo, non appena si uscirà dall’emergenza sanitaria, di essere messi a conoscenza delle prossime mosse da parte delle istituzioni per evitare che quanto accaduto questa notte a Vibo Valentia, si ripeta”. – conclude Iamundo.

