Vibo Valentia, locali aprono senza rispettare l’ordinanza della Regione: subito chiusi, funzionano i controlli del Comune

30 Aprile 2020 21:35

Vibo Valentia: il post del sindaco sul profilo facebook

“IL SINDACO INFORMA‼️

COMUNICAZIONE SINDACO,

ORDINANZA NON RISPETTATA,

CHIUSURA BAR, RISTORANTI ecc.

Dopo la riunione fiume del Consiglio Comunale, abbiamo da poco terminato la riunione con le associazioni di categoria convocata d’urgenza stamattina per un confronto sull’ordinanza emanata dalla Presidente Santelli. Tutti hanno condiviso sulla necessità di riaprire le attività SOLO SE sia garantita anche la SICUREZZA dei cittadini.

Poiché però gli esercenti che hanno aperto non hanno rispettato le prescrizioni restrittive di cui all’allegato 1 della medesima ordinanza, tant’è che sono stati invitati dalla polizia municipale a richiudere subito, comunico che per evitare di VANIFICARE i sacrifici e il senso civico manifestato da tutti i cittadini, domattina provvederò ad emettere un mio provvedimento a TUTELA.

Aggiungo che, in relazione alle altre aperture, valuterò analoghe decisioni restrittive tutte le volte in cui dovesse essere messa a rischio la salute dei cittadini.

Ribadisco che nella c.d. FASE 2 è indispensabile poter riporre fiducia nel comportamento e nella piena osservanza delle norme da parte di tutti”. Lo afferma su Facebook il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo.