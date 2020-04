Verifica dell’impiantistica straordinaria all’Ospedale Annunziata di Cosenza

27 Aprile 2020 15:29

Cosenza: verifica straordinaria questa mattina ad un ascensore, in piena emergenza Covid-19, all’ospedale “Annunziata”

Verifica straordinaria questa mattina ad un ascensore, in piena emergenza Covid-19, all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, a cura del Servizio Verifiche impiantistiche del Dipartimento provinciale di Cosenza dell’Arpacal. Questa mattina, l’ingegnere Aldo Tripicchio, dirigente del Servizio Verifiche Impiantistiche del dipartimento provinciale di Cosenza, ha infatti svolto una verifica straordinaria su di un ascensore presso il nosocomio cittadino cosentino, al fine di renderlo immediatamente utilizzabile e funzionale alle esigenze organizzative dei sanitari e di tutti gli operatori che svolgono la loro funzione presso tale presidio. L’ingegnere Tripicchio, nel verificare personalmente l’impianto, ha avuto modo di constatare il lavoro svolto dai tecnici incaricati dall’Azienda Ospedaliera e dal personale interno, che hanno reso possibile la realizzazione dei lavori di manutenzione in un momento nel quale ognuno è chiamato ad avere una maggiore attenzione per la sicurezza sul lavoro. Esito positivo, quindi, per questa verifica straordinaria ed ascensore immediatamente fruibile.