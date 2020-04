Buona Pasqua, il Venerdì Santo al tempo del Coronavirus. Ecco i VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp

9 Aprile 2020 15:30

Buona Pasqua: ecco una selezione di video da condividere su Facebook e WhatsApp per il Venerdì Santo al tempo del Coronavirus

L’Adorazione della Croce è un momento suggestivo ed importante del Venerdì Santo. La Croce è il supremo simbolo della sofferenza e morte di Gesù, vero Dio e vero uomo che, con il suo sacrificio, ci ha riscattato dalla morte del peccato, indicandoci la vera vita che passa dalla sofferenza. Oggi i credenti sono chiamati all’astinenza dalla carne o ad osservare il digiuno ecclesiastico, consumando un solo pasto durante tutto il corso della giornata.

Venerdì Santo- Per l’occasione proponiamo una selezione di video (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno di fede e passione per i fedeli: