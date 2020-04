Università Mediterranea di Reggio Calabria: gli auguri ai neo dottori di Ricerca in Scienze Agrarie Alimentari e Forestali

8 Aprile 2020 22:18

La sessione di esame, svoltasi in inglese e completamente in modalità “a distanza”, presieduta da una Commissione internazionale costituita dai Proff. Roberto Tognetti (Presidente, UniMOL), Cinzia Caggia (UniCT), Pietro Catania (UniPA), Lluis Palou (Spagna) e Pete Iannetta (Regno Unito), questi ultimi quali membri stranieri per la qualifica aggiuntiva di Doctor Europaeus, ha consentito, seguite le presentazioni dei candidati Imen Belgacem, Claudio Di Girolamo, Antonio Fazari, Antonino Labate, Emilio Lo Presti, Felice Panebianco, Federico Romeo e Diego Russo, di conseguire il titolo di Dottore di Ricerca. La Commissione ha notevolmente apprezzato il pregio scientifico ed il rigore metodologico delle tesi di dottorato, nonché l’efficacia e la completezza delle relative presentazioni, che hanno suscitato un proficuo scambio di opinioni fra i Valutatori ed i Candidati sul prodotto di tre anni di lavoro intenso ed appassionato, condotto in stretta collaborazione con i Tutor e Co-tutors e l’intero Collegio di Dottorato. Il Direttore del Dipartimento di Agraria prof. Giuseppe Zimbalatti, il Coordinatore del Dottorato in Agraria Forestale e Alimentare prof. Marco Poiana, unitamente all’intero Dipartimento, esprimono ai NeoDottori di Ricerca la propria soddisfazione per l’ottimo lavoro scientifico svolto, di grande rilevanza e ricaduta per il territorio inteso sia come ambito nazionale che mediterraneo.