La proposta di Azione Universitaria Calabria: “aiutiamo le famiglie degli studenti fuori sede”

17 Aprile 2020 11:56

Azione Universitaria Calabria: “sulla scia del provvedimento preso dalla Giunta Musumeci in Sicilia, che ha previsto lo stanziamento di 7 milioni di euro per le famiglie degli studenti fuori sede, crediamo che anche la nostra regione possa impegnarsi su questo fronte”

Da mesi l’Italia convive con una delle emergenze più tragiche che la storia del nostro paese ha mai dovuto affrontare. Una pandemia che sta mettendo in ginocchio la nostra popolazione innanzitutto dal punto di vista sanitario e successivamente da quello economico. Dal 09 Marzo scorso, tutta l’Italia è stata decretata zona rossa con conseguente divieto di spostamento tra comuni e chiusura delle attività produttive. “Questo provvedimento, per quanto necessario per contenere il virus, sta causando una difficoltà enorme per moltissime famiglie che, avendo avuto un abbattimento cospicuo delle entrate, non riesce più a far fronte alle spese quotidiane volte al mantenimento del nucleo familiare. Tra queste, come Azione Universitaria Calabria, – scrive in una nota- il nostro pensiero va alle famiglie degli studenti fuori sede, che, oltre alle suddette spese, si trovano a dover continuare a pagare gli affitti e le relative utenze degli immobili dei propri figli che studiano lontano dalla casa di residenza nonostante la chiusura degli Atenei e l’erogazione dell’attività didattica in formato on-line, e in alcuni casi anche abbonamenti dei mezzi di trasporto pubblico pur non usufruendone”. “Confrontandoci tra noi studenti calabresi e coinvolgendo anche i nostri conterranei che studiano in altri atenei”, afferma Mario Russo Senatore Accademico dell’UNICAL, “abbiamo sentito il bisogno di formulare una richiesta alla Regione Calabria affinché si possa istituire un fondo economico a favore delle famiglie degli studenti fuori sede calabresi per fornire loro un sussidio concreto per alleggerire il peso di questa emergenza”. Tale fondo, si legge nella richiesta di Azione Universitaria Calabria, dovrebbe essere destinato sia per le famiglie degli studenti fuori sede Calabresi che studiano negli Atenei di questa regione sia per quelli che invece stanno conducendo il loro percorso di studi nel resto degli atenei italiani. “Dando seguito alla proposta nazionale, fatta dai nostri rappresentanti eletti in CNSU per Azione Universitaria, Alessandra Rundo, Dalila Ansalone e Claudio Barjami, che ringraziamo per aver sottoscritto la nostra richiesta, insieme a Raffaele Rigoli studente calabrese fuori sede”, continua Carmelo Moschella Consigliere di Amministrazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria “sulla scia del provvedimento preso dalla Giunta Musumeci in Sicilia, che ha previsto lo stanziamento di 7 milioni di euro per le famiglie degli studenti fuori sede, crediamo che anche la nostra regione possa impegnarsi su questo fronte dando seguito alle tante iniziative messe in campo per affrontare l’emergenza COVID-19”.