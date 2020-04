Uefa: “concludere i campionati, altrimenti conta la classifica”

23 Aprile 2020 16:35

L’Uefa prende posizione e indica la strada: per partecipare alle coppe prevarrà il merito sportivo acquisito al momento. Anticipati i compensi economici ai club

Uefa ha raccomandato alle Leghe e alle varie Federazioni di cercare in tutti i modi di completare i campionati domestici entro fine luglio per lasciare spazio, ad agosto, alle Coppe europee. Il presidente Ceferin e il suo esecutivo spiegano che, se ritornare in campo fosse impossibile, varranno allora i meriti sportivi acquisiti sul campo fino al momento dell’interruzione.

Per l’Italia, in caso di stop al campionato, vorrebbe dire che in Champions il prossimo anno andrebbero le prime quattro della classifica alla 26a giornata, il 9 marzo, quando si era fermato tutto: sono Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. La decisione interessa ovviamente anche le categorie inferiori, in primis Serie B e Serie C. Nel discorso promozioni, i presidenti di Lega potrebbero decidere di percorrere la stessa strada, andando a favorire i club che prima dell’interruzione erano in testa alla classifica del proprio torneo (Benevento, Monza, Vicenza e Reggina su tutte). Ancora molto complesso il discorso sulle retrocessioni. Si aspettano adesso le decisioni ufficiali delle Leghe.