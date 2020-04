Ue: Dbrs conferma rating AAA, ‘può gestire rischi Covid19’

3 Aprile 2020 22:32

Milano, 3 apr. (Adnkronos) – L’agenzia di rating Dbrs conferma ad AAA il rating dell’Unione Europea, con trend “stabile”. Secondo Dbrs Morningstar, l’Ue “è ben posizionata per gestire i rischi a breve termine, incluso l’impatto del coronavirus sulle sue 27 economie e l’incertezza di bilancio dopo la fine del periodo di transizione del Regno Unito”. La diffusione del virus “è uno shock senza precedenti per gli Stati membri, ma una combinazione di azioni monetarie e fiscali a livello comunitario si sta gradualmente avvicinando”.

Secondo gli analisti di Dbrs, “ciò mitigherà l’impatto dell’epidemia e aiuterà le economie dell’Ue a recuperare. Tuttavia, l’entità della diffusione del virus potrebbe richiedere un ulteriore sforzo congiunto per trovare soluzioni condivise al fine di ridurre i costi economici e sociali della pandemia. In assenza di un compromesso, la coesione tra i paesi dell’Ue potrebbe essere più debole e l’euroscetticismo aumentare. Tuttavia – ammettono gli analisti – l’evidenza storica fornisce conforto al fatto che gli Stati membri dell’Unione che affrontano shock straordinari restano fortemente legati all’Ue”.

