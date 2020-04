“Tonneremo con gli aperitivi e le sciarre a Piazza Antonello”: il messaggio dei personaggi di Cafon Street ai messinesi [VIDEO]

12 Aprile 2020 18:49

Il nuovo video di Uollas Comix: “A Messina tonneremo come facevamo prima”

“Tonneremo come facevamo prima“, compreso a parcheggiare in tripla fila, a mangiare la pasta ncaciata in spiaggia e a ballare ai concerti di Giggi Antonacci. È il messaggio dei personaggi di Cafon Street ai cittadini messinesi in occasione della Pasqua, una Pasqua atipica a causa del coronavirus. E visto che siamo tutti in casa, dallo staff di Uollax Comix arriva un messaggio di speranza, con la promessa che prima o poi tutto tornerà come prima, inciviltà compresa. Ciliegina sulla torta il mitico “Santino Ciolla” che, un po’ in stile De Luca, a fine video invita i messinesi a stare casa. Ecco il nuovo dissacrante video di Uollas Comix: