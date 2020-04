Coronavirus, in Sicilia niente test sierologici per lavoratori bancari e postali. Lupo (PD): “grave ed ingiustificata dimenticanza”

20 Aprile 2020 11:59

Lupo (PD): “La programmazione della ‘fase 2’ in Sicilia non può lasciare spazio ad improvvisazioni o lacune di alcun genere”

“L’esclusione dei dipendenti bancari e postali dall’elenco dei lavoratori da sottoporre ai test sierologici per la ricerca di anticorpi anti Covid19, in vista della programmata ripartenza delle attività economia, è paradossale ed ingiustificata considerato che il personale degli istituti bancari rientra tra le categorie maggiormente esposte a rischi per la salute ”. Lo dice il capogruppo Pd Giuseppe Lupo che sull’argomento ha annunciato un’interrogazione parlamentare.

“Lo screening epidemiologico disposto dal presidente della Regione – continua – deve riguardare tutti i lavoratori e le lavoratrici del comparto bancario, postale ed assicurativo, che hanno continuato a prestare servizio alla clientela per tutto il periodo di blocco delle attività, con una prolungata esposizione, quindi, al pericolo di contagio. La programmazione della ‘fase 2’ in Sicilia – conclude Lupo – non può lasciare spazio ad improvvisazioni o lacune di alcun genere, affinché la contenuta diffusione dell’epidemia, registrata fino a questo momento, non venga inficiata da errori che aprirebbero a pericolosi focolai infettivi”.