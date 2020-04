Coronavirus: anche a Messina via ai test sierologici, priorità al personale sanitario

24 Aprile 2020 11:03

Da lunedì saranno attive le procedure per i dosaggi degli anticorpi al Covid Hospital di Barcellona Pozzo di Gotto

Il Dott. Antonello Calabrò primario del Laboratorio di Patologia Clinica ha comunicato l’avvenuta implementazione del macchinario Maglumi con il quale verranno eseguiti gli esami sierologici atti a fornire informazioni importanti sullo stato immunitario del paziente relativamente all’avvenuta o sospetta infezione da Covid 19.

Il sistema diverrà pienamente operativo da lunedì 27 aprile dopo l’arrivo dei reattivi consumabili e delle soluzioni di lavaggio; tutte le Unità Operative degli Ospedali dell’ASP di Messina potranno usufruire di questa nuova ed importante possibilità diagnostica.

La richiesta di questi esami potrà avvenire su piattaforma informatizzata Modulab, i risultati potranno, una volta validati, essere letti sul sistema gestionale in dotazione ai Laboratori.

La circolare firmata dall’Assessore Ruggero Razza prevede, nella esecuzione dei test in oggetto, l’assoluta precedenza per il personale sanitario.