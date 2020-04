3 Aprile 2020 16:41

Scossa di terremoto in Calabria: epicentro a Crotone, gente in strada

Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata dall’INGV pochi minuti fa e precisamente alle 16:18, in Calabria jonica con epicentro a Crotone. Già la notte scorsa si erano verificate diverse scosse sempre a Crotone. La scossa di pochi minuti fa è stata di magnitudo 3.9 a 23,8 chilometri di profondità. La popolazione ha distintamente avvertito la scossa, e per paura di crolli s’è riversata in strada.

