Ternana, Marcone giustifica i suoi: “la Reggina ha preso il largo, ma la classifica non è veritiera”

18 Aprile 2020 13:27

Intervista al portiere Marcone: l’estremo difensore della Ternana spiega come vanno interpretate la classifica in Serie C e il distacco della Reggina

Mentre la Reggina ha dato disponibilità per la ripresa degli allenamenti, altre società stanno ancora aspettando disposizioni da Figc e Lega Pro per programmare la riapertura dei centri sportivi. Richard Marcone, portiere della Ternana, ha parlato ai microfoni di linchiestaquotidiano dell’eventuale ritorno in campo : “sarà fondamentale mettere noi giocatori ed i nostri staff tecnici nelle condizioni di lavorare in assoluta sicurezza. Ma per noi non ho dubbi, Bandecchi è una gran persona. Il presidente lo ha dimostrato dando una mano alla comunità di Terni e ai più bisognosi in questo momento così difficile”.

Discorso campionato, dove le Fere hanno mollato in seguito alla sconfitta nello scontro diretto del Granillo: “purtroppo abbiamo avuto un mese di calo totale e la Reggina ha preso il largo. Ma la classifica attuale non è veritiera”.