Nuova tenda FlexFire Hörmann: protezione antincendio per edifici sostenibili

29 Aprile 2020 11:08

Con un know how di oltre 80 anni nel mercato delle chiusure, il Gruppo Hörmann arricchisce la propria gamma antincendio con la tenda FlexFire in tessuto a trama in fibra di vetro, in grado di raggiungere la classe di resistenza al fuoco E 120

Leader nelle chiusure a livello globale, il Gruppo Hörmann presenta una gamma ampia e versatile di soluzioni antincendio, proponendo porte in acciaio e acciaio inox, elementi telaio tubolari in acciaio o alluminio, pareti modulari interamente vetrate e portoni tagliafuoco scorrevoli. Costantemente tesa ad offrire ai clienti di tutto il mondo tecnologie sempre più avanzate e performanti, l’azienda arricchisce oggi il proprio catalogo con la nuova tenda antincendio in tessuto FlexFire, ideale per grandi aperture e in particolare per contesti in cui non si disponga di superfici idonee per l’installazione, sopra o a lato dell’apertura.

Realizzata in tessuto sottile (di soli 0,5 millimetri) a trama in fibra di vetro rinforzato con filo metallico V4A, FlexFire raggiunge la classe di resistenza al fuoco E120 ed è indicata soprattutto per strutture come hotel, edifici pubblici, ospedali o uffici. Disponibile in dimensioni fino a 5 x 5 metri, questa tenda è dotata di guide filigranate in grado di garantire uno scorrimento particolarmente silenzioso.

Azionata con un sistema di ritegno conforme alla normativa EN 14637, FlexFire presenta interruttori di fumo ottici che presidiano l’area attigua al tendone e garantiscono una veloce chiusura dello stesso in presenza di fumo. In caso di incendio, questo modello si chiude nel giro di soli 4 secondi al metro.

FlexFire ha ottenuto dall’Istituto ift Rosenheim – un ente indipendente tedesco, riconosciuto a livello internazionale e accreditato secondo la norma DIN EM ISO/IEC 17025, in qualità di organismo di prova, sorveglianza e certificazione – la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) secondo la ISO 14025. Questa dichiarazione attesta dunque che la nuova tenda antincendio Hörmann è particolarmente adatta anche per edifici sostenibili.

Fotografie: Hörmann